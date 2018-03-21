VakıfBank'ın rakibi Volero – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    'ın rakibi Volero

    <a href="/index/vakifbank?id=fabc1324-d8ee-4e6f-bc21-2fd02e2112f3" class="" rel="tag">VakıfBank</a>'ın rakibi Volero

    Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda 'nin Volero ekibi ile karşı karşıya gelecek. Zürih kentindeki Saal Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'da başlayacak.

    Karşılaşmanın rövanşı, 5 Nisan Perşembe günü 'da oynanacak.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:56
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