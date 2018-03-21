VakıfBank'ın rakibi Volero
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda İsviçre'nin Volero ekibi ile karşı karşıya gelecek. Zürih kentindeki Saal Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'da başlayacak.
Karşılaşmanın rövanşı, 5 Nisan Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:56
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"Gideceksen şimdi git"
Toplam 5
Yorum
bjk Beşiktaş'da en yüksek maaşı kim alıyorsa o fiyatı vermelisiniz.Hak ediyor.Vermezseniz adam haklı.
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Mustafa Cengiz’den Dursun Özbek’e ihtarname!
Toplam 1
Yorum
Yasama Sayın Cengiz Galatasaray ruhuyla hareket eden bir başkan. İlkeli ve prensip sahibi olmadan kulüp düze çıkamaz. Başarılar diliyorum.
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Fellaini’ye 3 yıllık teklif!
Toplam 6
Yorum
misafir yazık bu fenere bu zihniyetten kurtulamadığı sürece başarıda gelmez istikrarda sırf seçim için yine sönmüş admları yaşlı adamları alıyorlar
VakıfBank'ın rakibi Volero haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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