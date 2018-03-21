Bakan Bak'tan temsilcilerimize tebrik! – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    'tan temsilcilerimize tebrik!

    <a href="/index/bakan-bak?id=ead6219a-3c08-40a1-9193-e07cfd105cd2" class="" rel="tag">Bakan Bak</a>'tan temsilcilerimize tebrik!

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'nda rakiplerini eleyerek finale çıkan Takımı ile Ziraat Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

    Kadınlar yarı finalinde Almanya'nın SSC Palmberg takımını iki maçta da yenerek finale çıkan 'yı sosyal medya hesabı Twitter'dan tebrik eden , "Kadınlar 2018 'nda finale yükselen temsilcimiz 'yı tebrik ediyor, şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." mesajını paylaştı.

    Erkekler CEV Kupası yarı final rövanş maçında sahasında İtalyan ekibi Calzedonia'ya 3-2 yenilmesine rağmen ilk karşılaşmayı 3-1 kazandığı için finale çıkan Ziraat 'nı da kutlayan Gençlik ve Spor Bakanı Bak, tebrik mesajında "Erkekler CEV Kupası'nda adını finale yazdıran Ziraat 'nı yürekten kutluyor, finalde başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:05
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