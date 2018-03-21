Bakan Bak'tan temsilcilerimize tebrik!
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CEV Kupası'nda rakiplerini eleyerek finale çıkan Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı ile Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Kadınlar CEV Kupası yarı finalinde Almanya'nın SSC Palmberg takımını iki maçta da yenerek finale çıkan Eczacıbaşı VitrA'yı sosyal medya hesabı Twitter'dan tebrik eden Bakan Bak, "Kadınlar 2018 CEV Kupası'nda finale yükselen temsilcimiz Eczacıbaşı VitrA'yı tebrik ediyor, şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." mesajını paylaştı.
Erkekler CEV Kupası yarı final rövanş maçında sahasında İtalyan ekibi Calzedonia'ya 3-2 yenilmesine rağmen ilk karşılaşmayı 3-1 kazandığı için finale çıkan Ziraat Bankası'nı da kutlayan Gençlik ve Spor Bakanı Bak, tebrik mesajında "Erkekler CEV Kupası'nda adını finale yazdıran Ziraat Bankası'nı yürekten kutluyor, finalde başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:05
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Çıkıp aslanlar gibi oynayalım
Toplam 1
Yorum
hagi siz ancak kuşlar gibi oynarsınız
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Galatasaray'ı Allah korudu!
Toplam 1
Yorum
fatih tek eksiğimiz goldü derken .. Futbolda geçerli tek şey gol zaten. Çok komik bir açıklama .
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"Üst üste üçüncü şampiyonluğu kazanmak istiyoruz"
Toplam 6
Yorum
kıray şampiyon olmak istiyorsanız bunu belli ediceksiniz başkanım şampiyonluğa giderken elinizdeki en iyi forveti satmayacaksınız
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