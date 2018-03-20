Erkekler CEV Kupası'nda Ziraat Bankası finalde
Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında sahasında İtalyan ekibi Calzedonia'ya 3-2 yenilmesine rağmen finale yükseldi. İtalya'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Ziraat Bankası, Halkbank'ın ardından Erkekler CEV Kupası'nda adını finale yazdıran ikinci Türk kulübü oldu.
Karşılaşmanın hemen başında Konarski ve Kurek'in kenarlardan smaçlarıyla oyuna hızlı başlayan Ziraat Bankası, ilk teknik molaya 8-5 öndegirdi. Sonrasında iyi bir savunma yapan İtalyan ekibi, 13-11'lik skor üstünlüğünü yakaladı. Maar ile hücumda etkili olan Calzedonia, ikinci teknik molayı 16-14 önde geçerken, ilk seti de 25-20 kazanmayı bildi. İkinci sete iyi başlayan İtalyan temsilcisi, 9-3'lük bir skor avantajını eline geçirdi. Oyunda Ziraat Bankası çıkışlar yakalasa da Maar'ın önderliğinde Calzedonia, ikinci teknik molaya 16-12 önde girdi. Calzedonia'nın etkili hücumları karşısında iyi savunma yapamayan Ziraat Bankası seti 25-20 yenik tamamladı:0-2
Ziraat Bankası, üçüncü sette ile birlikte iyi bir oyun ortaya koydu ve 8-1'lik üstünlük sağladı. Savunmada toparlanan İtalyan ekibi, Manavinezhad'ında hücumda etkili performansıyla farkı 2 sayıya kadar ve skor 15-13'e geldi. Ziraat Bankası, ikinci teknik molayı 16-14 önde kapattıktan sonra sette kontrolü yeniden ele geçirdi. Antonov ve Vahit Emre Savaş'ın öne çıktığı seti Ziraat Bankası, 25-20 ile 3'üncü seti kazandı: 1-2
Karşılıklı sayılarla başlayan dördüncü sette Ziraat Bankası, ilk teknik molayı 8-6 önde geçti ancak sonrasında Mengozzi ile iyi savunma yapan ve üst üste sayılar elde eden Calzedonia, 11-9'luk üstünlüğü yakaladı. Ziraat Bankası, ikinci teknik molayı16-14 önde tamamlayan İtalyan temsilcisi karşısında skoru eşitledi: 23-23 Maçın son bölümünde iyi blok yapan ve ortadan sayılar üreten Ziraat Bankası, seti 26-24 kazandı:2-2
İtalya'da rakibini 3-1 yenerek avantaj elde eden Ziraat Bankası, tie-break seti öncesi finale yükselmeyi garantiledi. Tie-break setini 15-11 kazanan Calzedonia Verona, rövanş karşılaşmasından 3-2 galip ayrıldı.
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Harald Sodja (Avusturya), Borislav Yordanov (Bulgaristan)
ZİRAAT BANKASI: Ulaş Kıyak, Kurek, Vahit Emre Savaş, Konarski, Antonov, Koray Şahin, Volkan Döne, Cacic, Enes Atlı, Vefa Yılmaz, Yunus Emre Tayaz
CALZEDONİA VERONA: Birarelli, Spirito, Jaeschke, Pajenk, Stern, Maar, Pesaresi, Mengozzi, Marretta, Manavinezhad, Paolucci, Frigo, Grozdanov
SETLER: 20-25, 20-25, 25-20, 26-24, 11-15
SÜRE: 124 dakika (26, 29, 28, 29, 12)
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 22:19
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FETÖ'nün oyunu
Toplam 16
Yorum
FB AZİZ BAŞKAN SANA SAYGIMIZ SONSUZ AMA ARTIK BİRAZ KENDNE SAYGIN VARSA. YETER ARTIK DE ÇEKİL.BAŞKANLIĞIN YETER. BİRDE HER ŞEYE BAHANE BULMA.
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Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Toplam 2
Yorum
liderlik önemli olan sadece 34. haftada lider olmak,,,
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PFDK sevkleri açıklandı! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman...
Toplam 1
Yorum
ercment valbuena geldiginde, tam istedigim oyuncu sistemime uygun dedin, ama onuda 70den sonra oyuna aliyosun.
Erkekler CEV Kupası'nda Ziraat Bankası finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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