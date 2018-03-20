Karşılaşmanın hemen başında Konarski ve Kurek'in kenarlardan smaçlarıyla oyuna hızlı başlayan Ziraat Bankası, ilk teknik molaya 8-5 öndegirdi. Sonrasında iyi bir savunma yapan İtalyan ekibi, 13-11'lik skor üstünlüğünü yakaladı. Maar ile hücumda etkili olan Calzedonia, ikinci teknik molayı 16-14 önde geçerken, ilk seti de 25-20 kazanmayı bildi. İkinci sete iyi başlayan İtalyan temsilcisi, 9-3'lük bir skor avantajını eline geçirdi. Oyunda Ziraat Bankası çıkışlar yakalasa da Maar'ın önderliğinde Calzedonia, ikinci teknik molaya 16-12 önde girdi. Calzedonia'nın etkili hücumları karşısında iyi savunma yapamayan Ziraat Bankası seti 25-20 yenik tamamladı:0-2



Ziraat Bankası, üçüncü sette ile birlikte iyi bir oyun ortaya koydu ve 8-1'lik üstünlük sağladı. Savunmada toparlanan İtalyan ekibi, Manavinezhad'ında hücumda etkili performansıyla farkı 2 sayıya kadar ve skor 15-13'e geldi. Ziraat Bankası, ikinci teknik molayı 16-14 önde kapattıktan sonra sette kontrolü yeniden ele geçirdi. Antonov ve Vahit Emre Savaş'ın öne çıktığı seti Ziraat Bankası, 25-20 ile 3'üncü seti kazandı: 1-2



Karşılıklı sayılarla başlayan dördüncü sette Ziraat Bankası, ilk teknik molayı 8-6 önde geçti ancak sonrasında Mengozzi ile iyi savunma yapan ve üst üste sayılar elde eden Calzedonia, 11-9'luk üstünlüğü yakaladı. Ziraat Bankası, ikinci teknik molayı16-14 önde tamamlayan İtalyan temsilcisi karşısında skoru eşitledi: 23-23 Maçın son bölümünde iyi blok yapan ve ortadan sayılar üreten Ziraat Bankası, seti 26-24 kazandı:2-2



İtalya'da rakibini 3-1 yenerek avantaj elde eden Ziraat Bankası, tie-break seti öncesi finale yükselmeyi garantiledi. Tie-break setini 15-11 kazanan Calzedonia Verona, rövanş karşılaşmasından 3-2 galip ayrıldı.



SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Harald Sodja (Avusturya), Borislav Yordanov (Bulgaristan)

ZİRAAT BANKASI: Ulaş Kıyak, Kurek, Vahit Emre Savaş, Konarski, Antonov, Koray Şahin, Volkan Döne, Cacic, Enes Atlı, Vefa Yılmaz, Yunus Emre Tayaz

CALZEDONİA VERONA: Birarelli, Spirito, Jaeschke, Pajenk, Stern, Maar, Pesaresi, Mengozzi, Marretta, Manavinezhad, Paolucci, Frigo, Grozdanov

SETLER: 20-25, 20-25, 25-20, 26-24, 11-15

SÜRE: 124 dakika (26, 29, 28, 29, 12)