Maliye Piyango'nun konuğu Bunge – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    'nun konuğu Bunge

    Maliye Piyango'nun konuğu Bunge

    Erkek Voleybol Takımı, yarı final rövanş maçında yarın 'nın Bunge takımını konuk edecek.

    TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 18.30'da başlayacak. 'da yapılan ilk karşılamayı 3-0 kazanan , rövanş mücadelesine büyük avantajla çıkacak.

    Maliye Piyango, turu geçmesi durumunda finalde Gazprom-Ugra ()-Olympiacos () eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:24
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