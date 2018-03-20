Maliye Piyango'nun konuğu Bunge
Maliye Piyango Erkek Voleybol Takımı, Challenge Kupası yarı final rövanş maçında yarın İtalya'nın Bunge takımını konuk edecek.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 18.30'da başlayacak. İtalya'da yapılan ilk karşılamayı 3-0 kazanan Maliye Piyango, rövanş mücadelesine büyük avantajla çıkacak.
Maliye Piyango, turu geçmesi durumunda finalde Gazprom-Ugra (Rusya)-Olympiacos (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 09:24
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Adebayor'dan, Abdülkadir, Yusuf ve Burak'a övgüler!
Toplam 1
Yorum
Cevdet cok haklisin ama Bizim Trabzonlular begenmezler.. iki mac kötü oynasinlar hemen yuhalarlar...
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Toplam 35
Yorum
KANARYA 10 KULLANDIĞIN İFADELER, ACZİN. TÜKENMİŞLİĞİN VE ÇARESİZLİĞİN DIŞA VURUMUDUR. FENERBAHÇE BAŞKANINA YAKIŞMIYOR. BUGÜNÜ YİTİRDİK YARINI KURTARLIM
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Beşiktaş'ın sorunu bulundu!
Toplam 6
Yorum
35_BJK kulübe de oturan şu kanadalı Cyle Larin'e şans verilmeli ve bir yıldızın doğuşunu izlemeli.
Maliye Piyango'nun konuğu Bunge haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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