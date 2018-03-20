Eczacıbaşı Vitra final aşkına – Fotomaç – 20 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    final aşkına

    <a href="/index/eczacibasi-vitra?id=1eca84d6-c1af-4bf2-b433-15ef6097d598" class="" rel="tag">Eczacıbaşı Vitra</a> final aşkına

    Avrupa kupalarındaki temsilcimiz Eczacıbaşı Takımı, bugün kritik bır sınava çıkacak.

    Avrupa kupalarındaki temsilcimiz Eczacıbaşı Takımı, bugün kritik bır sınava çıkacak. Turuncu- beyazlılar, CEV Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında 'nın Palmberg ekibini ağırlayacak. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Eczacıbaşı, final için salona çıkacak.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    final aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN