Galatasaray'ın konuğu Igor Gorgonzola – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    'ın konuğu Igor Gorgonzola

    Galatasaray'ın konuğu Igor Gorgonzola

    Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu ilk maçında yarın 'nın Igor Gorgonzola ekibiyle karşılaşacak.

    Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı HD yayınlayacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 5 Nisan'da 'nın Novara kentinde oynanacak.

    , rakibine iki maçın sonunda üstünlük kurması durumunda yarı finalde, 'in ev sahibi Romanya'nın CSM Volei Alba takımıyla eşleşecek.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:47
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