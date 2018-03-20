Galatasaray'ın konuğu Igor Gorgonzola
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu ilk maçında yarın İtalya'nın Igor Gorgonzola ekibiyle karşılaşacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Smart Spor HD yayınlayacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 5 Nisan'da İtalya'nın Novara kentinde oynanacak.
Galatasaray, rakibine iki maçın sonunda üstünlük kurması durumunda yarı finalde, Dörtlü Final'in ev sahibi Romanya'nın CSM Volei Alba takımıyla eşleşecek.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 09:47
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Mariano, Terim’i kızdırdı
Toplam 2
Yorum
MrtPkcn marianoyu her gsli sever ama bu yaptığı bence çok yanlış
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İzin bugün bitiyor
Toplam 1
Yorum
YADA ARAYI PUAN OLARAK AÇIN. BUDA ÇOK ÇALIŞMA İLE GEVŞEMEK YOK ASLAN ÇALIŞMAYA DEVAM. SIKIN DİŞİNİZİ. 8 HAFTANIZ KALDI. GÜLMEK İÇİN ÇOOK ÇALIŞMAK ŞART. SONU ŞAMPİYONLUK.. YA FARKI KORUYUN
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Hami Mandıralı "İyi insan olmayı da unutmayın"
Toplam 2
Yorum
facettin saatte 269 km topa vurardın orta sahaya yakın frikikten atardın.adamsın.koomanla birlikte dünyada 2 kişiydin dünya rekoru
Galatasaray'ın konuğu Igor Gorgonzola haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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