Halkbank, İtalya deplasmanında – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    , deplasmanında

    <a href="/index/halkbank?id=69633ef4-c74f-4139-b38d-405edb824190" class="" rel="tag">Halkbank</a>, <a href="/index/italya?id=5b4c5525-268a-4910-9818-4eb0ad29490a" class="" rel="tag">İtalya</a> deplasmanında

    , CEV Şampiyonlar Ligi 12'li play-off turu rövanş maçında, yarın 'nın Sir Colussi Sicoma takımına konuk olacak.

    Perugia kentindeki Evangelisti Spor Salonu'nda TSİ 22.30'da başlayacak karşılaşmayı, Bulgaristan Voleybol Federasyonundan Dobromir Dobrev ve Slovakya Voleybol Federasyonundan Igor Porvaznik hakem ikilisi yönetecek.

    'da oynanan karşılaşmayı 3-0 kaybeden , turu geçmesi durumunda 6'lı play-off turunda Lokomotiv Novosibirsk ()-Noliko () eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:09
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