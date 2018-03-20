Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi 12'li play-off turu rövanş maçında, yarın İtalya'nın Sir Colussi Sicoma takımına konuk olacak.
Perugia kentindeki Evangelisti Spor Salonu'nda TSİ 22.30'da başlayacak karşılaşmayı, Bulgaristan Voleybol Federasyonundan Dobromir Dobrev ve Slovakya Voleybol Federasyonundan Igor Porvaznik hakem ikilisi yönetecek.
Ankara'da oynanan karşılaşmayı 3-0 kaybeden Halkbank, turu geçmesi durumunda 6'lı play-off turunda Lokomotiv Novosibirsk (Rusya)-Noliko (Belçika) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 10:09
-
Transferi duyurdular! 40 milyon Euro...
Toplam 6
Yorum
wolverine82 tamam işte zaten talisca da m.unıted e gitmek istiyordu biz 20 ye alalım 40 a satalım hemen temiz para
-
FETÖ'nün oyunu
Toplam 7
Yorum
burçak hocanıda al git konu kapanmıştır
-
FETÖ'nün oyunu
Toplam 7
Yorum
hokka FB sevginizden şüphemiz yok ancak yanlış hoca ve yönetici tercihlerinizle bu günlere geleceğiniz belliydi zaten.Neyin peşindesin
Halkbank, İtalya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.