İnegöl güldü: 3-0 – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    İnegöl güldü: 3-0

    İnegöl güldü: 3-0

    Voleybolda Efeler Ligi baraj Etabı'nda ., Jeopark Kula Bld'yi 3-0 mağlup etti.

    Voleybolda Efeler Ligi baraj Etabı'nda ., Jeopark Kula Bld'yi 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla sezonu İnegöl Bld. dokuzuncu, Jeopark Kula Bld. ise 10. sırada tamamladı. Baraj etabını son iki sırada bitiren Beşiktaş ve TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik'in ligden düşmesi daha önce kesinleşmişti.
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:47
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