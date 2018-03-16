Beylikdüzü rahat: 3-1 – Fotomaç – 16 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Beylikdüzü rahat: 3-1

    Beylikdüzü rahat: 3-1

    VENUS baraj etabı ikinci devre üçüncü ve son gün maçında , Seramiksan'ı 3-1 yendi.

    VENUS baraj etabı ikinci devre üçüncü ve son gün maçında , Seramiksan'ı 3-1 yendi. Bu sonuçla sezonu Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas 9., Seramiksan ise 10. sırada tamamladı. Baraj etabını son iki sırada bitiren İlbank ile Belediyespor'un ligden düşmesi daha önce kesinleşmişti.
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beylikdüzü rahat: 3-1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN