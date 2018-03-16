Efeler Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    'nde yarı final heyecanı başlıyor

    Efeler Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

    Voleybol play-off yarı final etabı maçları yarın başlayacak.

    Yarı finalin ilk müsabakasında , Halkbank'ı konuk edecek. Haldun Alagaş Spor Salonu'nda yapılacak mücadele, saat 17.00'de oynanacak.

    Diğer yarı finalistler Galatasaray HDI Sigorta ile Arkas Spor ise 18 Mart Pazar günü karşılaşacak. Burhan Felek Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka saat 16.00'da start alacak.

    Bu maçların rövanşları 24 ve 25 Mart'ta gerçekleştirilecek. Arkas Spor, 24 Mart Cumartesi günü saat 16.30'da İzmir Atatürk Spor Salonu'nda Galatasaray HDI Sigorta'yı, Halkbank da 25 Mart Pazar günü saat 16.00'da Başkent Spor Salonu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak.

    Yarı final serisinde 2 galibiyete ulaşacak ekip, adını finale yazdıracak. İlk 2 maçın ardından eşitlik olması halinde finale yükselecek takım, normal sezonu rakiplerinden üst sırada tamamlayan Arkasspor ile Halkbank'ın ev sahipliklerinde 27 ve 28 Mart'ta oynanacak 3. karşılaşmalarda belli olacak.

    Öte yandan play-off 5.'lik 8.'lik müsabakaları da yarın başlayacak. Afyon Belediyesi Yüntaş-Ziraat Bankası maçı Afyon Atatürk Spor Salonu'nda saat 14.00'te, Maliye Piyango-Fenerbahçe maçı ise Başkent Spor Salonu'nda saat 15.00'te yapılacak.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:48
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