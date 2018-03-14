Baraj etabı başladı – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Baraj etabı başladı

    Baraj etabı başladı
    Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi baraj etabı ikinci devre ilk maçlarında dün 4 mücadele oynandı. Sonuçlar: Kad ınla r: Seramiksan- İlbank: 3-0, Bld- Beylikdüzü: 1-3, Erkekle r: Jeopark Kula-Kuzey Enerji : 3-0, Beşiktaş-İnegöl: 0-3. Program: Bugün: 15.00 İnegöl-TKD . Gümüşhane Torul Gençlik, 17.00 Jeopark Kula Bld-Beşiktaş, YARIN : 12.00 TKD Kuzey Enj. Gümüşhane Torul-Beşiktaş, 14.00 İnegöl-Jeopark Kula.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:54
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