Filede klasman maçları – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Filede klasman maçları

    Filede klasman maçları

    Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve 'nde klasman maçlarının programı açıklandı. İki müsabaka üzerinden yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:


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    17 Mart Cumartesi: 17.30 Nilüfer- bb

    21 Mart Çarşamba: 14.00 Beşiktaş-Halkbank

    25 Mart Pazar: 17.30 Bursa BB-Nilüfer

    28 Mart Çarşamba: 18.00 Halkbank-Beşiktaş
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    Efeler Ligi
    17 Mart Cumartesi: 14.00 Afyon-Ziraat
    15.00 M. Piyango-F.Bahçe

    25 Mart Pazar: 18.00 Ziraat Bankası-Afyon
    19.00 F.Bahçe-M. Piyango

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:53
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