Filede klasman maçları
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde klasman maçlarının programı açıklandı. İki müsabaka üzerinden yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:
VESTEL VENUS SULTANLAR LiGi
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17 Mart Cumartesi: 17.30 Nilüfer-Bursa bb
21 Mart Çarşamba: 14.00 Beşiktaş-Halkbank
25 Mart Pazar: 17.30 Bursa BB-Nilüfer
28 Mart Çarşamba: 18.00 Halkbank-Beşiktaş
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Efeler Ligi
17 Mart Cumartesi: 14.00 Afyon-Ziraat Bankası
15.00 M. Piyango-F.Bahçe
25 Mart Pazar: 18.00 Ziraat Bankası-Afyon
19.00 F.Bahçe-M. Piyango
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:53
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Alex de Souza İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
baki yıllarca bedava oynadı.şimdi fenerin şampiyon olmaması ve içeriden karıştırılması lazım.hoş geldin paragöz.tüm kitaplarını ali koça imzala.
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Alex de Souza İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
Hoca Hosgeldin Alex.
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Bu vebalı bir durum mu?
Toplam 18
Yorum
bir bjk.li beşiktaşlı ise bir kişi doğru yolu bulmuş demektir..bunda ne vebası olabilir ki. başımızın üzerin de yeri var..saygılarımla.
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