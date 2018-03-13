Eczacı F.Bahçe’ye bileniyor – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Eczacı F.Bahçe’ye bileniyor

    Eczacı F.Bahçe’ye bileniyor
    Voleybolda Sultanlar Ligi'nde normal sezon lideri Eczacıbaşı'nda antrenör Motta, play-off yarı finalinde F.Bahçe ile çok önemli maçlar oynayacaklarını söyledi. çalıştırıcı, "F.Bahçe iyi bir rakip. Şu an iyi durumdayız. maçlar olacağını düşünüyorum" dedi.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:20
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