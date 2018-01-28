File derbisinde gülen Galatasaray!

Bu sonucun ardından Galatasaray ligdeki 11. galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe 3. kez yenildi.

Karşılıklı ataklarla başlayan ilk sette Galatasaray, Kosheleva ile dört numaradan sayılar buldu. Kalan bölümde Fenerbahçe servis hataları da yapınca, sarı-kırmızılılar ilk seti 25-23 kazandı.

İkinci sete etkili servislerle giren Galatasaray, teknik molayı 12-10 önde geçti. Üstün oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, seti 25-20 alarak durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sete de iyi başlayan Galatasaray, Kosheleva'nın dört numaradan bulduğu sayılarla teknik molayı 12-8 üstün geçti. Sarı-kırmızılılar, kalan bölümde Neslihan ve Ruseva'nın etkili oyunuyla seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı.





Salon: Burhan Felek

Hakemler: İlhami Şenyurt, Erol Akbulut

Fenerbahçe: Eda Dündar, Tom Kom, Pereira, Bahar Guidetti, Rahimova, Damla Çakıroğlu (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Polen Uslupehlivan, Çağla Akın, Jerkov)

Galatasaray: Aslı Kalaç, Neslihan Demir Güler, Kosheleva, Ruseva, Gamze Alikaya, Rabadzhieva (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Jack, Nursevil Aydınlar)

Setler: 23-25, 20-25, 19-25

Süre: 84 dakika (28, 30, 26)