File derbisinde gülen Galatasaray!
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 yendi.
Bu sonucun ardından Galatasaray ligdeki 11. galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe 3. kez yenildi.
Karşılıklı ataklarla başlayan ilk sette Galatasaray, Kosheleva ile dört numaradan sayılar buldu. Kalan bölümde Fenerbahçe servis hataları da yapınca, sarı-kırmızılılar ilk seti 25-23 kazandı.
İkinci sete etkili servislerle giren Galatasaray, teknik molayı 12-10 önde geçti. Üstün oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, seti 25-20 alarak durumu 2-0'a getirdi.
Üçüncü sete de iyi başlayan Galatasaray, Kosheleva'nın dört numaradan bulduğu sayılarla teknik molayı 12-8 üstün geçti. Sarı-kırmızılılar, kalan bölümde Neslihan ve Ruseva'nın etkili oyunuyla seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: İlhami Şenyurt, Erol Akbulut
Fenerbahçe: Eda Dündar, Tom Kom, Pereira, Bahar Guidetti, Rahimova, Damla Çakıroğlu (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Polen Uslupehlivan, Çağla Akın, Jerkov)
Galatasaray: Aslı Kalaç, Neslihan Demir Güler, Kosheleva, Ruseva, Gamze Alikaya, Rabadzhieva (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Jack, Nursevil Aydınlar)
Setler: 23-25, 20-25, 19-25
Süre: 84 dakika (28, 30, 26)
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 17:31
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Vagner Love kafa karıştırdı
Toplam 5
Yorum
Galatasaraylı Arkadaşlar 900 bin auro az paramı Adamın yaşı 34 ! Senagalde neler alabılır o paraya bılıyormusunuz ! bızım ıcın bıle cok para ! sacmalamayn
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Burak Elmas: En büyük transfer Terim
Toplam 1
Yorum
sipahi futbolcu satarak ayakta durmaya çalıştığımız günlere gelmişiz vay ki vay kulübün varlıklarını da sattılar dursuna sormak lazım nasılbecerdin
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Her yerde Gery Medel
Toplam 2
Yorum
bjk advers Oğuzhan için daha önce defalarca burada yazmıştım ektiğini biçiyor kendini yuhalattıracak duruma getirdi işte şimdi gerçekleri görüyor !
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