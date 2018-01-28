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    28 Ocak 2018, Pazar
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    File derbisinde gülen !

    File derbisinde gülen Galatasaray!

    'nin 16. haftasındaki derbi mücadelesinde , deplasmanda 'yi 3-0 yendi.

    Bu sonucun ardından ligdeki 11. galibiyetini elde ederken, 3. kez yenildi.

    Karşılıklı ataklarla başlayan ilk sette Galatasaray, Kosheleva ile dört numaradan sayılar buldu. Kalan bölümde Fenerbahçe servis hataları da yapınca, sarı-kırmızılılar ilk seti 25-23 kazandı.

    İkinci sete etkili servislerle giren Galatasaray, teknik molayı 12-10 önde geçti. Üstün oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, seti 25-20 alarak durumu 2-0'a getirdi.

    Üçüncü sete de iyi başlayan Galatasaray, Kosheleva'nın dört numaradan bulduğu sayılarla teknik molayı 12-8 üstün geçti. Sarı-kırmızılılar, kalan bölümde Neslihan ve Ruseva'nın etkili oyunuyla seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı.

    Salon: Burhan Felek

    Hakemler: İlhami Şenyurt, Erol Akbulut

    Fenerbahçe: Eda Dündar, Tom Kom, Pereira, Bahar Guidetti, Rahimova, Damla Çakıroğlu (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Polen Uslupehlivan, Çağla Akın, Jerkov)

    Galatasaray: Aslı Kalaç, Güler, Kosheleva, Ruseva, Gamze Alikaya, Rabadzhieva (, Cansu Çetin, Jack, Nursevil Aydınlar)

    Setler: 23-25, 20-25, 19-25

    Süre: 84 dakika (28, 30, 26)

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 17:31
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