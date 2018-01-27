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    27 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    : : 3 - : 0

    Voleybol Efeler Ligi: Halkbank: 3 - Fenerbahçe: 0

    'nde 16. hafta müsabakaları kapsamında evinde ile karşılaşan , rakibine hiç set vermeden sahadan 3-0 galip ayrıldı.

    Salon: Başkent Voleybol
    : Vincic, Burutay Subaşı, Kemal Kayhan, Miljkovic, Kooy, Faik Samet Güneş (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Mustafa Ramazanoğlu)
    : Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin, Sket, Sabit Karaağaç, Metin Toy (Alperay Demirciler, Mehmet Özbek, Oğulcan Yatkın)
    Setler: 25-18, 25-17, 25-22
    Süre: 88 dakika (28, 29, 31)
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:40
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