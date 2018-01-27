Voleybol Efeler Ligi: Halkbank: 3 - Fenerbahçe: 0
Voleybol Efeler Ligi'nde 16. hafta müsabakaları kapsamında evinde Fenerbahçe ile karşılaşan Halkbank, rakibine hiç set vermeden sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Halkbank: Vincic, Burutay Subaşı, Kemal Kayhan, Miljkovic, Kooy, Faik Samet Güneş (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Mustafa Ramazanoğlu)
Fenerbahçe: Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin, Sket, Sabit Karaağaç, Metin Toy (Alperay Demirciler, Mehmet Özbek, Oğulcan Yatkın)
Setler: 25-18, 25-17, 25-22
Süre: 88 dakika (28, 29, 31)
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 22:40
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Aziz Yıldırım salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni...
Toplam 5
Yorum
fbcan bu takımı teknik direktörsüz şampiyon yaparım diyen aziz yıldırım 4sezon 4 teknik direktör değişikliği 0 başarı yönetimde değişiklik yok
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Ali Koç'tan dikkat çeken ifade: "Tango yapmak için..."
Toplam 6
Yorum
fotoo Başkan olunca şunların hepsini kov. Adamsın Ali Koç. sana daha çok çamur atar bunlar, terbiyesizler.
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Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu!
Toplam 3
Yorum
fotoo Şu aziz yıldırıma bak gözünün feri gitmiş hala Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyor. Küçüldükçe küçüldü o ve etrafındakiler
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