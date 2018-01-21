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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Voleybolda günün sonuçları

    Voleybolda günün sonuçları
    ERKEKLER: İnegöl Belediyesi-TKD K.Enerji: 3-0, - : 0-3, B.B.-: 0-3, Afyon Belediyesi- Kula Belediyesi: 0-3, Maliye Piyango-Galatasaray HDI: 0-3. Kadı nlar : Galatasaray-Vakıfbank: 1-3.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:23
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