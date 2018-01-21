Voleybolda günün sonuçları
ERKEKLER: İnegöl Belediyesi-TKD K.Enerji: 3-0, Beşiktaş- Halkbank: 0-3, İstanbul B.B.-Fenerbahçe: 0-3, Afyon Belediyesi- Kula Belediyesi: 0-3, Maliye Piyango-Galatasaray HDI: 0-3. Kadı nlar : Galatasaray-Vakıfbank: 1-3.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
Yorum
okan ne yuva imiş be içine giren girene
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Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
Toplam 1
Yorum
sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Valbuena farkı!
Toplam 2
Yorum
Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
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