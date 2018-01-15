Mersin BB’den Aslan’a darbe
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 14. haftasında Mersin BB, konuk ettiği Galatasaray'ı 87-77 mağlup ederek ligdeki 8. galibiyetini aldı. Üst üste 5. maçından da yenilgiyle ayrılan sarı-kırmızılılar ise kötü gidişatını sürdürdü. Günün diğer maçında ise Hatay BŞB, Adana ASKİ'yi 81-72 mağlup ederek 12. galibiyetine imza attı.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:59
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taraftar Kendini bir adım geliştiremedi ,her geçen gün kötüye gidiyor.Gece alemi resimleri her şeyi açıklıyor zaten
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