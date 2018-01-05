Voleybol'da haftanın programı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından organize edilen ve 12'şer takımın, iki devreli deplasmanlı lig usulüne göre mücadele ettiği liglerde, 1. etap 2. devre, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA, Efeler Ligi'nde ise Ziraat Bankası 1. devreyi lider tamamladı.

2. devre sonunda ilk 8 takım, play-off çeyrek finaline yükselirken, son 4 takım ise baraj etabı maçları oynayacak. Ayrıca 2. devre sonunda 1. sırada yer alan ekipler, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne 3. sıradan katılma hakkı kazanacak.

Liglerde 2. devre ilk hafta maç programı şöyle:

- Efeler Ligi



Yarın:

14.00 Maliye Piyango-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik (TVF Başkent)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor (Burhan Felek)

14.00 Jeopark Kula Belediyespor-Ziraat Bankası (Kula)

7 Ocak Pazar:

14.00 İnegöl Belediyespor-Halkbank (İnegöl)

17.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Afyonkarahisar Atatürk)

9 Ocak Salı:

14.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (BJK Akatlar)

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

Yarın:

19.00 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray (Cengiz Göllü)

7 Ocak Pazar:

14.00 Fenerbahçe-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)

14.00 Seramiksan-Çanakkale Belediyespor (Turgutlu Yıldırım Beyazıt)

15.00 İlkbank-Beşiktaş (TVF Başkent)

17.30 Eczacıbaşı VitrA-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Eczacıbaşı)

19.00 VakıfBank-Halkbank (VakıfBank Spor Sarayı)