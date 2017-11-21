 VakıfBank-Fenerbahçe maçlarına taraftar yasağı – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    VakıfBank-Fenerbahçe maçlarına taraftar yasağı

    VakıfBank-Fenerbahçe maçlarına taraftar yasağı

    'nde VakıfBank ile Fenerbahçe arasında bu sezon oynanacak karşılaşmalarda deplasman takımın taraftarları salona alınmayacak.

    Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinde yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alınan karar gereği, iki takım arasında ligde oynanacak karşılaşmalarda "misafir takım seyircisinin" olmayacağı belirtildi. VakıfBank ile Fenerbahçe arasında bu sezon ligde oynanacak ilk karşılaşma sarı-siyahlıların ev sahipliğinde 25 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Bu maçta sarı-lacivertli taraftarlar tribünde yer almayacak.

    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:59
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