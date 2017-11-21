VakıfBank-Fenerbahçe maçlarına taraftar yasağı
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde VakıfBank ile Fenerbahçe arasında bu sezon oynanacak karşılaşmalarda deplasman takımın taraftarları salona alınmayacak.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinde yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alınan karar gereği, iki takım arasında ligde oynanacak karşılaşmalarda "misafir takım seyircisinin" olmayacağı belirtildi. VakıfBank ile Fenerbahçe arasında bu sezon ligde oynanacak ilk karşılaşma sarı-siyahlıların ev sahipliğinde 25 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Bu maçta sarı-lacivertli taraftarlar tribünde yer almayacak.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 14:59
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Fenerbahçe özüne döndü
Toplam 3
Yorum
Fenerbahçe Sen 4 defans 2 ön libero ile Sivastan gol yiyiyorsan bırak özüne dönme. Adamlar 10 kişi kalmasa 2. yide atacaklardı.
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Tudor'dan 3 isme kesik
Toplam 22
Yorum
Musa Tudor piskopati oldukca bu takimdan bir hayir gelmez !!
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Fenerbahçe özüne döndü
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Yani bu güne kadar yaşanan kayıplar,, özüne dönmeme (!) hatasını işleyerek takım kuran Aykut yüzündenmi ?
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