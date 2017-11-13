 Kartal filede kayıp – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Kartal filede kayıp

    Kartal filede kayıp
    Voleybol Efeler Ligi'nde Ziraat Bankası, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi. İyi blok yapamayan rakibi karşısında sayı üretmekte zorlanmayan başkent ekibi, setleri 25-14, 25-19, 25-20 galip bitirdi. Diğer sonuçlar: Maliye Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-3, İnegöl Belediyespor- Afyon Belediyesi Yüntaş: 3-1, Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank: 2-3, Arkas Spor-Jeopark Kula Belediyespor: 3-0.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:07
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