Türkiye U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas Kazakistan maçı sonrası konuştu!

Türkiye U21 Milli Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda Kazakistan'ı konuk etti. Milliler, 10 kişi kalan rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrası teknik direktör A Spor'a açıklamalarda bulundu. Kafkas, "Bu takımın bu turnuvayı 3. bitirmesi gerekiyordu, 3. bitirdi. Birçok faktörden dolayı, Belçika ve Danimarka'yla yarışacak durumumuz yok. Bizim için kabul edilebilir ve olması gereken bir sonuç." dedi.