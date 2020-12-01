Turgay Demir'den flaş sözler! "Jose Sosa titrek bir lamba gibi"

Dev derbide Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Sarı-lacivertli takımdaki futbolcular performansıyla beklentileri karşılayamazken Jose Sosa hayal kırıklığı yarattığı maçta ilk 45 dakikanın ardından oyundan alındı. Tarihi mücadelenin ardından A Spor'da yayınlanan Sabah Sporu programında Turgay Demir derbiyi yorumladı. Usta gazeteci, eleştirilen yıldız Jose Sosa hakkında flaş bir yorumda bulundu. Demir, "Sosa titrek bir lamba gibi" ifadelerini kullandı.