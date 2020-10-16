 BİZE ULAŞIN
Web Tv Video Turgay Demir'den corona virüsü uyarısı! "Kulüplerimizin daha tedbirli olması gerekiyor"

Turgay Demir'den corona virüsü uyarısı! "Kulüplerimizin daha tedbirli olması gerekiyor"

Turgay Demir'den corona virüsü uyarısı!
16.10.2020 | 19:55

Atakaş Hatayspor, 17 futbolcu ve teknik direktör Ömer Erdoğan'ın yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıklamasından sonra, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü oynanacak Hatayspor-BB Erzurumspor karşılaşmasının ertelendiğini duyurdu. Konuyla ilgili A Spor yorumcusu Turgay Demir açıklamalarda bulundu. Demir, "Fazla sayıda olduğu için maçın ertelenmesi çok normal. Kulüplerimizin daha tedbirli olması gerekiyor" dedi.