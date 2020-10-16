Turgay Demir'den corona virüsü uyarısı! "Kulüplerimizin daha tedbirli olması gerekiyor"

Atakaş Hatayspor, 17 futbolcu ve teknik direktör Ömer Erdoğan'ın yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıklamasından sonra, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü oynanacak Hatayspor-BB Erzurumspor karşılaşmasının ertelendiğini duyurdu. Konuyla ilgili A Spor yorumcusu Turgay Demir açıklamalarda bulundu. Demir, "Fazla sayıda olduğu için maçın ertelenmesi çok normal. Kulüplerimizin daha tedbirli olması gerekiyor" dedi.