Trabzonspor'a 2 müjde birden!

Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta 7 oyuncu yeni tip corona virüsüne yakalanmış ve bu oyuncular Başakşehir mücadelesinde forma giyememişti. Bordo-mavililerde Serkan Asan ve Arka Akbulut'un Covid-19 testleri negatif çıktı ve takımla çalışmalara başladı. Son gelişmeleri Yunus Emre Sel aktardı. Sel, "Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Trondsen dışında tüm oyuncuların Fenerbahçe maçına hazır hale getirilmesi planlanıyor." ifadelerini kullandı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)