Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Abdullah Avcı'dan galibiyet yorumu!

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Karşılaşmanın ardından Abdullah Avcı değerlendirmelerde bulundu. Avcı, " Kasketi taktık, herkes mutlu, lideriz. 9. haftada çok önemli bir maç kazandık ama daha bir şey kazanmadık. İyi bir ivme yakaladık, iyi bir takımız. Şimdi bu galibiyet, gelecek haftaki Göztepe maçını da önemli hale getiriyor. Hemen yarın o maça odaklanacağız. " dedi. İşte açıklamalarının tamamı... (TS spor haberleri)