Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan o anları anlattı: Ecmel Bey ile konuştum...

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan ve yarıda kalan İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan Doğan, "Maçın gidişatı esnasında bir pozisyon gelişti, ben tekrarını izleyemedim, konunun bu maçla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Ecmel Bey'in daha önce bildirdiği hakemlerle ilgili şikayeti vardı. Bugün öyle bir pozisyon gelişti. Bana da dönüp, "Hakkını helal et, sizinle alakalı değil, ben artık yapılanları kaldıramıyorum" şeklinde bir şey söyledi." dedi. İşte o sözler...