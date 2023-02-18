 SON DAKİKA
Web Tv Video Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu efsane teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı hakkında konuştu
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu efsane teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı hakkında konuştu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu efsane teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı hakkında konuştu

18.02.2023 | 19:53

Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı vefat etti. Bordo-mavili ekibin başkanı Ahmet Ağaoğlu, efsane çalıştırıcı hakkında A Spor'a konuştu. Ağaoğlu, "Çok önemli bir isimdi. Sadece Trabzonspor ile alakalı değil. Ülke futbolunda çok değerli bir isimdi. Trabzonspor'u başarıdan başarıya koşturdu. Trabzonspor'un efsane yıllarında en önemli aktörlerden birisiydi Özkan Sümer ile birlikte." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor