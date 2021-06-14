Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Rosier teklifi belli oldu

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ve Devler Ligi için kadrosunu güçlendirmek için transferde yoğun mesai harcayan Beşiktaş'ta gündem Rosier ve Ghezzal... Siyah-beyazlılar kiralık olarak geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı yıldız futbolcuları bonservisiyle almak istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Kara Kartal, Rosier için teklifini sundu. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'ın Rosier için Sporting'e 3.5 milyon Euro önerdiğini aktardı. İşte detaylar...