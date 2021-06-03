Son dakika transfer haberi: Bafetimbi Gomis bombası! Süper Lig'e geri dönüyor

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis için devreye girdi. Süper Lig ekibi, Gomis ile birlikte Diego Costa ve Carlos Bacca'yı da gündemine aldı. Transferle ilgili son gelişmeleri aktaran spor yorumcusu Salim Manav aktardı. Manav, "Diego Costa, Balotelli, Gomis ve Carlos Bacca Adana Demirspor'un transfer listesinde. Balotelli'nin gelme ihtimali yüzde 49. Görüşmeler devam ediyor. Bacca'nın yıllık ücreti yaklaşık 3 milyon Euro. Costa'nın menajeri Adana Demirspor'un ilgisini doğruladı. Gomis'e bir ilgi var ve gelirse katkı sağlar ama bu tarz transferlerin süreci uzun sürüyor, kolay değil" ifadelerini kullandı.