Son dakika transfer haberi: Adı Galatasaray ile anılan Halil Dervişoğlu için Fenerbahçe devreye girdi! (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Adı Galatasaray ile anılan Halil Dervişoğlu konusunda flaş transfer gelişmesi yaşandı. Milli futbolcu için devreye giren Fenerbahçe Halil ile anlaşmaya vardı. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktradı. Kul, "Fenerbahçe 1 milyon euro kiralama bedeli karşılığında Brentford ile anlaşmaya çok yaklaştı. Halil Dervişoğlu'nun tercihi Fenerbahçe oldu." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)