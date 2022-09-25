SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Maxi Gomez'den transfer itirafı!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldız oyuncu, "İsmim birçok takımla anıldı. Ancak işin sonunda Trabzonspor'dayım. Trabzonspor'a ve Trabzon halkına, bana verilen sevginin karşılığını iyi oyunumla göstermek istiyorum. Torreira ve Muslera çok yakın arkadaşlarım ancak benim transfer sürecim çok hızlı ilerledi ve onlara Türkiye hakkında soru soramadım. Trabzonspor'un bana verdiği fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum." dedi. İşte detaylar...