Son dakika Trabzonspor haberleri | Dorukhan Toköz sahalara dönüyor!

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda pay sahbi olan Dorukhan Toköz, bedelsiz olarak Trabzonspor'a transfer olmuştu. Ancak milli futbolcu sakatlığı nedeniyle henüz forma giyememişti. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Sabah Sporu programında Trabzonspor'un gündemine dair son gelişmeleri aktardı. Sel, "Dorukhan, sezon başınından itibaren Avrupa ve lig maçlarında oynayamamıştı. Şu an itibariyle sakatlığını tamamen atlattı ve çalışmalara başladı. Dorukhan'ın, Kasımpaşa maçıyla sahalara dönmesini bekliyoruz." dedi.