Son dakika spor haberleri | Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmeneli Türkiye'ye döndü!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta ülkemize altın madalya getiren ilk sporcu olarak tarihe geçen Busenaz Sürmeneli, Türkiye'ye döndü. Havalimanında açıklamalarda bulunan şampiyon, "İnanılmaz mutluyum. Tarifi yok bunun. İnşallah her sporcuya Allah nasip eder bu duyguyu. Bu madalyada çok çalışmak, çok istemek, çok gurur besliyorum. Bu madalya tüm Türkiye'nin diyorum." dedi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda boksta altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'nin de aralarında bulunduğu sporcu, antrenör ve Spor Genel Müdürlüğü yöneticilerinden oluşan milli kafile yurda döndü.

Yurda dönüş yapan Busenaz Sürmeneli havalimanında açıklamalarda bulundu.

Sürmeneli'nin açıklamalarında şu şekilde:

İnanılmaz mutluyum. Tarifi yok bunun. İnşallah her sporcuya Allah nasip eder bu duyguyu. Bu madalyada çok çalışmak, çok istemek, çok gurur besliyorum. Bu madalya tüm Türkiye'nin diyorum. Çok mutluyum. Kulübüme Trabzon'a ve ülkeme madalyayı getirdiğim için. Gerçekten Türk kadınının gücünü orada gösterdiğimi düşünüyorum. İnşallah bu madalya tüm çocuklarımıza gelecek hayali kuran çocuklarımıza tüm kadınımıza umut ışığı olsun. Yangınlar çıktı. Onlarla beraber biz de çok üzüldük orada. İnşallah onlarında biraz olsun yüzünü güldürebildiysem ne mutlu bana. Buradan herkese çok selam söylüyorum. Bana dua eden eller hiçbir zaman inmesin. Daha da güzel madalyalarla gelmek nasip olsun. İlk olarak birazcık dinlenmeye ihtiyacımız var. Çok yorulduk. 13 senenin meyvesi bu madalya. Tatlı bir mevye inşallah daha güzel olacak. Ben inanıyorum ki Türkiye neden tarih yazmasın? 2. 3. altın madalya neden gelmesin? Ben inanıyorum güveniyorum.