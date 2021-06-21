Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta kritik toplantı! Sergen Yalçın...
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın çifte kupalı şampiyon hocası Sergen Yalçın'ın sözleşmesi sona erdi. 48 yaşındaki çalıştırıcının takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlılarda kritik yönetim kurulu toplantısı başladı. Vodafone Park'ta toplanan yönetim, yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürdüğü teknik direktör Sergen Yalçın'ndan haber bekliyor. Toplantıyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı.