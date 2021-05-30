Son dakika spor haberleri: A Milli Takım'ın yıldızı İrfan Can Kahveci'den sakatlık yorumu! "5-6 gündür..."

A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, hazırlık maçında Gine ile oynanacak karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Sakatlık durumuyla ilgili konuşan 25 yaşındaki futbolcu, "Çok güzel bir kamp geçiriyoruz. iyi hazırlanıyoruz. Takım olarak birlikteyiz. Elemelerde çok başarılı olduk. Şampiyonada da gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Sakatlığım iyi durumda. 5-6 gündür takımla birlikte çalışıyorum" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri