Son dakika spor haberi: Ersin Destanoğlu Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? İşte istenilen rakam

Son dakika spor haberi.... Son şampiyon Beşiktaş'ta gündem transfer... Birçok isimle temaslarını sürdüren siyah-beyazlıların gündemini A Spor yorumcularından Ogün Şahinoğlu, değerlendirdi. Kartal'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu için de açıklamalarda bulunan Şahinoğlu, "Nice teklifini 9-10 milyon Euro seviyesine çıkarırsa yönetim onay verecek. Ersin takımdan ayrılırsa ilk hedef Mert Günok, olmazsa Gökhan Akkan olur" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)