Son dakika spor haberi: Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! "Ben Fenerbahçeli değilim Fenerbahçe'nin kendisiyim"

Son dakika spor haberi... Fenerbahçe'nin efsane Başkanı Aziz Yıldırım A Spor'a özel çarpıcı açıklamalarda bulundu. Röportajında gündemi değerlendiren Yıldırım "Galatasaray yönetimi Aziz Yıldırım üzerinden Fenerbahçe yönetimine savaş şeklinde mantık yürütüyorlar" derken "Ben Fenerbahçeli değilim, Fenerbahçe'nin kendisiyim. 20 sene hizmet ettim, ederken de neler yaptığımı biliyorsunuz. Fenerbahçe için hapis yattım." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)