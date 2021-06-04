Son dakika spor haberi: Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman A Spor'a açıkladı! "Gazilerimiz ve şehit aileleri bu zaferi bekliyordu"

Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman A Spor'a konuştu. Ataman, "Türk basınının sorularına genelde Türkçe cevap verdim. Bunun nedeni Almanya'da yaşadığımız vize sorunlarıydı. İki kızımı maça getiremedim. Orada bir ayrımcılık yapıldığını hissettim. Bu yapılanlara çok dolmuştuk. Türkiye'de herkes tek yürek haline gelmişti, bunu hissediyorduk. Maç sonunda da reaksiyon olarak Türkçe konuştum. Gazilerimiz, şehit aileleri, herkes bizden bu zaferi bekliyordu" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri