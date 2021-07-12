Son dakika spor haberi: Adana Demirspor'un yeni transferi Younes Belhanda'dan flaş Galatasaray açıklaması! "Ayrılığım..."

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'a transfer olan Younes Belhanda, idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Adana ekibine transferi hakkında konuşan Faslı oyuncu, eski hocası Fatih Terim'le görüştüğünü belirtip, "Adana Demirspor'a imzaladıktan sonra Fatih Terim hocam beni aradı, 'Orası benim şehrim, orada iyi olacaksın' dedi. Belhanda, Galatasaray'dan ayrılık sürecine ilişkin soruya ise ilginç bir cevap verdi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri