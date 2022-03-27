Son dakika Galatasaray haberi: Metin Öztürk başkanlığa aday olduğunu resmen açıkladı!

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas mali açıdan ibra edilirken idari açıdan ibra edilmedi. Elmas yönetimi ibra edilmediği için Galatasaray'da başkanlık seçimi yapılacak. Galatasaray'da daha önceki seçimlerde de aday olay Metin Öztürk, A Spor yorumcusu Serhan Türk'e önemli açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Seçimde tek adayım. Projelerim, kaynaklarım ve ekibim hazır. Seçimde kimseyle birleşmeyeceğim. Galatasaray emin ellerde." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)