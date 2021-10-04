SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ - Vitor Pereira'ya flaş Mesut Özil eleştirisi! "Şuursuzluk"
Son dakika spor haberi... Süper Lig'de 8. haftayı Kasımpaşa'yı mağlup ederek galibiyetle kapatan Fenerbahçe milli araya moralli bir şekilde girmiş durumda. Kasımpaşa maçında yaşanan Mesut-Pereira krizinin yankıları sürerken, A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz'dan tecrübeli çalıştırıcıya yönelik flaş bir eleştiri geldi. Korkmaz yaptığı açıklamada dahil edilmeyen yıldız oyuncu, Pereira'ya tepki göstermişti. Olay hakkında yorum yapan A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, "Mesut 40 dakika ısıtılmaz. Gözden kaçmış bir şuursuzluk herhalde. Mesut Özil iyi oynuyor. Kaptanlığın hakkını veriyor. Takım Mesut'un oynayacağı kıvama geliyor ama o gün oynatılmıyor!" ifadelerini kullandı. (FB haberi)