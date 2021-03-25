Son dakika Fenerbahçe haberi: Erman Toroğlu: Emre Belözoğlu Erol Bulut'a sürekli karıştı

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe Erol Bulut ile yolların ayrıldığını sezon sonuna kadar ise takımın başında Emre Belözoğlu'nun olacağını duyurdu. A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu da sarı-lacivertlilerde yaşanan son dakika gelişmeleriyle ilgili flaş değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Emre Belezoğlu sürekli Erol Bulut'a karıştı" dedi. Toroğlu ayrıca "Ben olsam faturayı Ali Koç'a keserim" ifadelerini kullandı.



