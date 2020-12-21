Nihat Özdemir A Spor'a konuştu! Hükmen mağlubiyet kararı...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), liglerin ikinci yarısında yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle takımların sahaya çıkamaması halinde hükmen mağlup sayılacağını açıkladı. Konuyla ilgili detayları A Spor'a aktaran Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Kulüpler altyapıdan ne kadar oyuncu alabiliyorlarsa alsınlar önlerini açtık. Kulüpler 9 oyuncu ile çıkıp oynayabilir maddesini getirdik. Herhangi bir maç ertelememiz söz konusu değil. Takımları rahatlatacak bütün kararları aldık." dedi.