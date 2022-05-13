Mehmet Sepil'den Abramovich sözleri! "Haberleri balon çıktı"

Rusya - Ukrayna savaşından dolayı İngiltere'deki mal varlıklarına el konulan Rus İş insanı Roman Abramovich, Chelsea kulübünü elden çıkartıyor. Zengin iş insanı futboldan ayrılmayıp yeni bir kulüp satın almak istiyor. Yapılan haberlere göre Abramovich'in Göztepe ile ilgilendiği belirtiliyordu. Eski Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil bu konu hakkında konuştu. Sepil, "Yurt dışından ilgi oldu ama ilgi Türkiye ağırlıklı oldu. Abramovich balonu çıktı. İlk çıkışı İngiliz gazetelerinden oldu. Niyet okudular. Abramovich Türkiye’de uzun zaman geçirdi ama amacı Göztepe’yi almak değildi. Rusya-Ukrayna savaşının arabuluculuğuydu. Abramovich ile hiç görüşmedim. Sadece İngiltere’de Chelsea maçında elini sıktım birkaç sene önce. Sonra Türkiye’de bir balon çıktı. ‘Sepil, cuma anlaşıyor’ dediler. Amerika’daydım 150 mesaj geldi. Herkes Abramovich’i soruyor. Anında açıklama yaptık. Yine de 2 gün inanmadılar. Daha sonra Türk şirketlerinin ağırlıklı olduğu bir ilgi yaşandı. Bir gün benim kabul edebileceğim bir aday olduğunda taraftarımızla onları tanıştırırım ve sözleşmemi o şekilde imzalarım. Şu an biriyle anlaşmadım." dedi.