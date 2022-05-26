KAYSERİSPOR SİVASSPOR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA | ZTK Finali'nde Kayserispor - Sivasspor karşı karşıya geliyor! Peki maç ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?
Kayserispor - Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası Final maçını TIKLA CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Anadolu derbisi nefes kesecek. Kayserispor ile Sivasspor final maçında karşı karşıya geliyor. İki ekibin zorlu müsabakası 26 Mayıs Perşembe günü saat 20:45'de başlayacak. Maç İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak ve A Spor kanalından naklen yayınlanacak. Kayserispor - Sivasspor maçını TIKLA CANLI izle...