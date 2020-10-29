Hıncal Uluç'tan flaş sözler! "Belhanda bile kaptan olduysa..."

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Galatasaray'daki son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Kaptan Selçuk'tan sonra takımın lideri yok. Kaptanı demiyorum. Kaptanı ucuz etti çünkü. Belhanda bile koluna taktıysa o bezi o bir paçavra benim için artık." ifadelerini kullandı.

Hıncal Uluç, A Spor'da Galatasaray'da son dönemde yaşananları değerlendirdi. Uluç Belhanda'nın Erzurumspor maçında sahaya kaptan olarak çıkması ile ilgili konuştu.