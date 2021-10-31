GALATASARAY HABERLERİ: Gaziantep FK maçı sonrası Fatih Terim'den flaş açıklamalar!

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK'yı NEF Stadyumu'nda konuk etti ve yeşil sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı maçı değerlendirirken yıldız isimler Kerem Aktürkoğlu'dan Olimpiu Morutan'a, Marcao'nun durumundan devre arası transfer dönemine kadar birçok konuya açıklık getirdi. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)