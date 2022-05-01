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Web Tv Video GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Gomis'e: Kapıdan içeri sokmam!
GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Gomis'e: Kapıdan içeri sokmam!

GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Gomis'e: Kapıdan içeri sokmam!

01.05.2022 | 22:56

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u evinde konuk etti. Yiğidolar maçı 3-2 kazandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Gomis hakkında sert eleştirilerde bulundu. Toroğlu, "Fatih Terim telefon açıyor ve Gomis'in kamptaki halini görün diyor idarecilere. Takım bir tarafta oturuyor Gomis başka bir tarafta. Fatih gereğini yapın diyor. Siz Gomis'i tekrar getiriyorsunuz. Kapıdan içeri sokmam." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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