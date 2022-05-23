FETHİYESPOR İÇEL İDMANYURDU TFF 3. LİG PLAY OFF MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLA | Fethiyespor - İçel İdmanyurdu maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta?

Fethiyespor - İçel İdmanyurdu TFF 3. Lig play off maçını CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA | TFF 3. Lig play off maçında Fethiyespor ile İçel İdmanyurdu karşı karşıya gelecek. İki takım zorlu müsabakada TFF 2. Lig'e yükselmek için bir araya gelecekler. Maç 23 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00'da başlayacak. Maç Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak ve A Spor kanalından naklen yayınlanacak. Fethiyespor - İçel İdmanyurdu maçını TIKLA CANLI izle...

TFF 3. Lig play off maçında Fethiyespor ile İçel İdmanyurdu karşı karşıya geliyor. Müsabakayı canlı izlemek için yıklayın.