Fenerbahçe'de Mesut Özil'li yeni sistem devam edecek mi? Canlı yayında açıkladı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Teknik direktör Vitor Pereira'nın hangi sistemle derbiye çıkacağı milli arada merak konusuydu. 4'lü savunmayla sahaya çıkan Fenerbahçe'nin bu sisteme devam edip etmeyeceğini A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul açıkladı. Kul, "Büyük takımlarda kötü gidişlerin ardından başkan ve teknik direktörün toplantı yapması normal. Böyle kararlar beraber verilebilir. Sonuçta herkes kazandı. Bundan sonra bu sistemin devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü bu sistemde Mesut ve İrfan ön plana çıktı." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)